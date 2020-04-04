السعودية اليوم / المغرب تسجل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

سجلت المغرب اليوم 53 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أن جهة الدار البيضاء تتصدر عدد الإصابات بواقع 241، والرباط بـ 148 حالة، ثم مراكش بـ 139 مصابًا، مضيفةً أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 59 شخصًا، فيما تم استبعاد 3182 حالة أخرى بعد التحليل المخبري.

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11:11ت م

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الرباط 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واسسجلت المغرب اليوم 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع عدد الحالات إلى 844 حالة مؤكدة، ووفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 50 وفاة.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أن جهة الدار البيضاء تتصدر عدد الإصابات بواقع 241، والرباط بـ 148 حالة، ثم مراكش بـ 139 مصابًا، مضيفةً أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 59 شخصًا، فيما تم استبعاد 3182 حالة أخرى بعد التحليل المخبري.// انتهى //11:11ت م0025

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