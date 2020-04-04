حماس: نطالب السعودية بالإفراج عن الخضري ونجله وبقية المعتقلين

أصدرت حركة حماس اليوم السبت بيانا صحفيا ، طالبت فيه المملكة العربية السعودية بالإفراج عن الدكتور محمد صالح الخضري ونجله هاني وبقية الفلسطينيين وكفلائهم السعوديين.

نص البيان كما ورد وكالة سوا الاخبارية

بيان صحفي

حماس تطالب السلطات السعودية بالإفراج عن د. الخضري ونجله، والمعتقلين من أبناء شعبنا

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء: 47].

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عام بالتمام والكمال، مضى على اعتقال السلطات السعودية الأخ الدكتور/ محمد صالح الخضري، ونجله الدكتور/ هاني، إضافة إلى العشرات من أبناء شعبنا وكفلائهم من الشعب السعودي الشقيق، لا لجرم ارتكبوه، سوى أنهم لم ينسوا قضية فلسطين، وعملوا على إسنادها ودعمها بالوسائل القانونية والمشروعة، منسجمين بذلك مع واجبهم الوطني، ومع السياسة السعودية التي كانت تتعامل على الدوام، باعتبار القضية الفلسطينية هي قضية الأمة المركزية. لذا من المؤسف أن تنتقل السعودية من موقع الداعم لهذه القضية المقدّسة والمباركة، إلى موقع المحاصر لها ولأبنائها، وللداعمين لها.

إن حركة حماس إذ تعبّر مجدّدًا عن إدانتها لاستمرار اعتقال الدكتور الخضري ونجله، وبقية الإخوة المعتقلين على ذمّة القضية نفسها؛ فإنها تطالب السلطات السعودية بالإفراج عن المعتقلين كافة، خاصة في ظل انتشار وباء ال كورونا ، وما يحمله من مخاطرَ حقيقيةٍ على حياة الإخوة المعتقلين، ويزيد من معاناتهم ومعاناة أسرهم.

حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

السبت: 4 أبريل 2020م