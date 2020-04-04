السعودية اليوم / شفاء 11 حالة جديدة من فيروس كورونا في الكويت



الكويت 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

سجّلت الكويت اليوم شفاء 11 حالة جديدة من المصابين بفيروس

وأوضح وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أن حالات الشفاء تعود لعشرة مواطنين كويتيين (8 رجال و2 نساء) وحالة لمقيمة، مبينًا أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

// انتهى //

09:28ت م

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الكويت 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واسسجّلت الكويت اليوم شفاء 11 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 93 حالة.وأوضح وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أن حالات الشفاء تعود لعشرة مواطنين كويتيين (8 رجال و2 نساء) وحالة لمقيمة، مبينًا أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.// انتهى //09:28ت م0016

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.