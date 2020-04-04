“النيابة” تُحذر من التسبب بنقل العدوى في جائحة كورونا وتُوضح العقوبات

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حذرت النيابة العامة من مخالفة الإرشادات الوقائية والتسبب في نقل العدوى، خاصة في جائحة كورونا المتفشية حالياً، موضحةً العقوبات النظامية على من نقل العدوى لغيره عمداً، مع حق المتضرر منه في طلب التعويض.

وأوضحت أنه على المصاب أن يلتزم بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية، وعليه الالتزام بعدم نقل العدوى إلى غيره، وأن العقوبات على المخالفين هي غرامة تصل إلى 100 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات..، أو بأحدهما، بما لا يخل بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.



