ثقافي / إعلام وعلاقات جامعة الملك خالد تنظم دورة " دور العلاقات العامة في مواجهة الأزمات"



أبها 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

نظمت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بجامعة الملك خالد مؤخرا ، دورة تدريبية إلكترونية بعنوان "دور العلاقات العامة في مواجهة الأزمات"، قدمها رئيس قسم الإعلام بجامعة الملك سعود الدكتور علي دبكل العنزي، وذلك بمشاركة أكثر من ١٥٠٠ متدربا ومتدربة.

وتناولت الدورة تطور العلاقات العامة في المؤسسات وأهميتها، ووظائف العلاقات العامة، ودور العلاقات العامة في المؤسسة، والوسائل التي تستخدمها العلاقات العامة، والتخطيط الاستراتيجي في العلاقات العامة، إضافة إلى دور العلاقات العامة في مواجهة الأزمات، والأزمة " تعريفها – مستوياتها – تأثيرها "، وكيفية تعامل العلاقات العامة مع الأزمة (مراحل مواجهتها)، والتعامل مع وسائل الإعلام خلال الأزمة، وكذلك كيفية السيطرة على الشائعات، واختتمت الدورة التدريبية بالرد على أسئلة واستفسارات المتدربين.

// انتهى //

07:42ت م

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