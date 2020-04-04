شكرا لمتابعة خبر عن الأشخاص المتاح لهم الصلاة في الحرم المكي بعد تمديد منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):على خلفية منع التجول على مدار 24 ساعة، والتزام أهالي مكة المكرمة بالأمر، الصادر، أصبحت الصلاة في الحرم المكي مقتصرة على عدة أشخاص فقط.
ويتضمن الأشخاص المسموح لهم بالصلاة كل من: منسوبو رئاسة شؤون الحرم وكل القطاعات العاملة فيه، العاملين بالحرم المكي، ولا يوجد مصلون من الخارج.
ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.
كانت هذه تفاصيل خبر الأشخاص المتاح لهم الصلاة في الحرم المكي بعد تمديد منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.