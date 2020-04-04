شكرا لمتابعة خبر عن الأشخاص المتاح لهم الصلاة في الحرم المكي بعد تمديد منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

على خلفية منع التجول على مدار 24 ساعة، والتزام أهالي مكة المكرمة بالأمر، الصادر، أصبحت الصلاة في الحرم المكي مقتصرة على عدة أشخاص فقط.

ويتضمن الأشخاص المسموح لهم بالصلاة كل من: منسوبو رئاسة شؤون الحرم وكل القطاعات العاملة فيه، العاملين بالحرم المكي، ولا يوجد مصلون من الخارج.

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.