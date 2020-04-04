شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الأمطار الغزيرة تروي الأفلاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهدت محافظة الأفلاج، في الساعات الأولى من اليوم السبت، أمطارًا غزيرة، مصحوبة برياح.

ووثق مواطنون مقاطع فيديو للحظة هطول الأمطار التي روت المحافظة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تنبيها متقدمًا باستمرار هطول الأمطار الرعدية على محافظات الرياض، لتنتهي في الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت.