شكرا لقرائتكم خبر عن «الغرف السعودية»: الأمر السامي يحقق الاستقرار الوظيفي والان نبدء بالتفاصيل

رفع رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة صدور الأمر الكريم بتحمل الحكومة من خلال نظام «ساند» نسبة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من تداعيات انتشار فيروس كورونا . وأكد العجلان أن قطاع الأعمال وموظفي القطاع الخاص من السعوديين استقبلوا هذا الأمر الكريم بكل ارتياح، وسيكون له الأثر البالغ في الاستقرار الوظيفي بالقطاع الخاص.

ويتجاوز المؤهلون للاستفادة من التعويض مليونا ومائتي ألف عامل سعودي. وقال العجلان: إن هذا القرار المهم والداعم ليس بمستغرب من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، حيث اعتاد قطاع الأعمال على هذا الدعم في كل الظروف، مشيرا إلى أن الأمر الكريم يأتي في ظل حزمة كبيرة من القرارات والتوجيهات الداعمة لكل قطاعات الدولة، وكذلك للمواطنين والمقيمين.

وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية أن ما تقدمه الحكومة في ظل هذه الأزمة يعد عملا تاريخيا من حيث شمولية ونوعية الدعم، وأن قطاع الأعمال يقدر عاليا هذا الدعم وهذا التفاعل الذي سيكون له بالغ الأثر في تجاوز تداعيات وباء كورونا واستمرار القطاع الخاص كأحد أهم أذرع اقتصادنا الوطني.