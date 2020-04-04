شكرا لقرائتكم خبر عن «الغرف السعودية»: الأمر السامي يحقق الاستقرار الوظيفي والان نبدء بالتفاصيل
ويتجاوز المؤهلون للاستفادة من التعويض مليونا ومائتي ألف عامل سعودي. وقال العجلان: إن هذا القرار المهم والداعم ليس بمستغرب من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، حيث اعتاد قطاع الأعمال على هذا الدعم في كل الظروف، مشيرا إلى أن الأمر الكريم يأتي في ظل حزمة كبيرة من القرارات والتوجيهات الداعمة لكل قطاعات الدولة، وكذلك للمواطنين والمقيمين.
وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية أن ما تقدمه الحكومة في ظل هذه الأزمة يعد عملا تاريخيا من حيث شمولية ونوعية الدعم، وأن قطاع الأعمال يقدر عاليا هذا الدعم وهذا التفاعل الذي سيكون له بالغ الأثر في تجاوز تداعيات وباء كورونا واستمرار القطاع الخاص كأحد أهم أذرع اقتصادنا الوطني.
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