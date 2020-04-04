، هكذا بدت شوارع مكة.. هدوء توثقه الصور والتزام تام لقرار منع التجول ،

محمد بن مسعود - الدمام - برهن على وعي والتزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات الرامية إلى سلامتهم

ترجم هدوء شوارع العاصمة المقدسة وخلوّها من المارة مساء أمس الجمعة؛ امتثال السكان من مواطنين ومقيمين وزوّار للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحد من تفشيه.

وأظهرت الصور التي التقطتها عدسة المصور "عمار الأمير" مساء أمس، خلو شوارع العاصمة المقدسة من المارّة، وانتشار رجال الأمن لتطبيق التعليمات وإجراءات منع التجول.

وقد برهن مشهد خلو شوارع العاصمة المقدسة، على وعي والتزام سكان أطهر البقاع من مواطنين ومقيمين وزوار بالتعليمات الرامية إلى سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا، حيث الهدوء التام.

وتبذل كافة القطاعات الأمنية جهوداً كبيرة، وانتشاراً في أرجاء عدة من شوارع وأحياء العاصمة المقدسة، بما فيها الأحياء الستة التي تم عزلها صحيّاً، وهي: حي المسفلة والنكاسة وحوش بكر والحجون، وأجياد، والمصافي.

Advertisements

فيروس كورونا الجديد منع التجول مكة المكرمة