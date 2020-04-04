«البلديات» تباشر 69 ألف بلاغ بمختلف مناطق المملكة

باشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأمانات المناطق أكثر من 69 ألف بلاغ عبر منصتها الرقمية 940 خلال أسبوعين.

جاء ذلك في بيان للوزارة، أوضحت خلاله، أن الأمانات جندت كل جهودها في الردّ على اتصالات المواطنين والمقيمين، ومعالجة بلاغاتهم عبر الأرقام الهاتفية والمواقع والتطبيقات الإلكترونية.

وتلقت الأمانات خلال أسبوعين 69 ألف بلاغ من مختلف المناطق، ضمن جهودها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ووفق البيان، كان أغلب البلاغات يتعلق بإجراءات مكافحة فيروس كورونا في المحالّ التجارية والأماكن العامة، إضافة إلى مخالفات الإصحاح البيئي والمتعلّقة بانتشار الأمراض، ومخالفات أخرى تتعلق بتوجيهات إغلاق المنشآت.

وتوزّعت إحصائيات البلاغات على أمانات المناطق؛ ليكون نصيب أمانة منطقة الرياض 26,602 بلاغ تلتها أمانة محافظة جدة بـ 11,789 بلاغًا، ثم أمانة المنطقة الشرقية بـ 6,477 بلاغًا، فيما كان نصيب أمانة منطقة عسير 4,279 بلاغًا، وأمانة العاصمة المقدسة 4,125 بلاغًا.

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وحققت مجموعة من الأمانات عدد بلاغات متوسطا تصدرتها أمانة المدينة المنورة بواقع 2,646 بلاغًا، ثم أمانة الطائف بـ 2,343 بلاغًا، وأمانة القصيم 2,275 بلاغًا، فأمانة جازان بـ 1,869 بلاغًا، وأمانة منطقة نجران بـ 1,808 بلاغات، ثم أمانة محافظة الأحساء بـ 1,709 بلاغات، فيما باشرت أمانة منطقة تبوك 1,109 بلاغات.

وجاءت في مقدّمة الأمانات التي قلّت أعداد بلاغاتها عن الألف بلاغ أمانة منطقة حائل بـ 918 بلاغًا، ثم أمانة حفر الباطن بـ 629 بلاغًا، فيما تعاملت أمانة منطقة الجوف مع 597 بلاغًا، بينما كان نصيب أمانة الباحة من البلاغات 329 بلاغًا، وأخيرًا أمانة منطقة الحدود الشمالية بـ 256 بلاغًا.

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