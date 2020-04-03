رابط نظام ساند .. نسبة صرف رواتب موظفي القطاع الخاص في السعودية

أعلنت الحكومة السعودية، يوم الجمعة 3 أبريل 2020، نسبة صرف رواتب الموظفين في القطاع الخاص بالبلاد، خلال أزمة فيروس كورونا .

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الحكومة ستتحمل من خلال نظام "ساند" 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن ذلك جاء بتعليمات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. رابط نظام ساند السعودية اضغط هنا أو اضغط هنا رابط آخر

وذكرت أنه يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 % من الأجر المسجل في التأمينات لمدة ثلاثة أشهر.

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ولفتت الوكالة الرسمية "واس" إلى أن ذلك يكون بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.



