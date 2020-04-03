شكرا لمتابعة خبر عن شرط الاستفادة من قرار تحمل الدولة 60% من رواتب السعوديين في القطاع الخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن عدد المؤهلين للاستفادة من الأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين يتجاوز ( مليون ومائتي ألف ) عامل سعودي.
وأضاف أن التقديم على التعويض يبدأ خلال شهر أبريل الحالي، وسيكون الصرف اعتباراً من أول يوم عمل في شهر مايو 2020 م لتغطية أجر شهر أبريل، وذلك للعاملين السعوديين في جميع منشآت القطاع الخاص التي تعذر عليها دفع أجور العاملين السعوديين لديها بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ).
واشترط الأمر الملكي أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها وفق الأمر الملكي الكريم، فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال ( السعوديين وغير السعوديين ) غير المشمولين بهذا التعويض.
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