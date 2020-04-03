السعودية اليوم / الصين تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بكين 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واس

سجّلت الصين 31 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية في بيان أن البر الرئيسي سجل أيضًا أربع وفيات جديدة حتى أمس كانت جميعها في مدينة ووهان حيث بدأ تفشي المرض، ليصل إجمالي عدد الإصابات حتى الآن 81620 إصابة، والوفيات إلى 3322.

وذكرت اللجنة تسجيل 60 حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض.

// انتهى //

10:10ت م

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بكين 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسسجّلت الصين 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منها حالتان انتقلتا محليًا.وأوضحت لجنة الصحة الوطنية في بيان أن البر الرئيسي سجل أيضًا أربع وفيات جديدة حتى أمس كانت جميعها في مدينة ووهان حيث بدأ تفشي المرض، ليصل إجمالي عدد الإصابات حتى الآن 81620 إصابة، والوفيات إلى 3322.وذكرت اللجنة تسجيل 60 حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض.// انتهى //10:10ت م0023

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