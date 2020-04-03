محافظ بدر يتفقّد الأسواق التجارية بالمحافظة

قام محافظ بدر «خالد الضويان» بجولة ميدانية على الأسواق التجارية بالمحافظة أمس، شملت العديد من المحال التجارية والصيدليات؛ وذلك للتأكد من الأسعار وتوافر مخزون السلع وأن تكون بمتناول الجميع.

وخلال جولته التقى «الضويان» العاملين ومجموعة من رواد هذه المحلات واطلع على جميع الاحترازات المطبقة في هذه الأسواق والجهود المبذولة من جميع الجهات ذات العلاقة.

وأكد محافظ بدر بمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه لكل ما من شأنه العمل على خدمة المواطن والمقيم.