سفير الصين بالسعودية يعلق على أنباء فرض بكين غرامات على أكل القطط والكلاب والخفافيش

علق السفير الصيني بالمملكة «تشن وي تشينج» على الأنباء المتداولة عن فرض حكومة بلاده غرامات في عدد من المدن على بعض الوجبات التي تعد من القطط والكلاب والخفافيش.

وقال السفير الصيني في مقابلة عبر الهاتف لبرنامج يا هلا: إن الكثير من السعوديين الذين زاروا الصين يعرفون أن أغلبية الصينيين لا يأكلون الحيوانات البرية مثل الكلاب والقطط والخفاش.

وأضاف أن أكل هذه الحيوانات البرية ليست بالعادة الجيدة في المجتمع الصيني، واليوم صدرت قوانين رسمية لمنعها وذلك لحماية الصحة العامة للشعب الصيني.

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وعلى صعيد آخر، أشاد السفير بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السعودية للوقاية من فيروس كورونا، قائلا: أسجل تقديري الكبير للتدابير الاحترازية العالية المتخذة من الحكومة السعودية، والتي تعكس اهتمام الدولة بصحة الشعب كأهم الأولويات.

وأضاف أن عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا يعد منخفضًا مقارنة بدول كثيرة في العالم، معبرًا عن التزامه بدعوات حكومة المملكة بالبقاء في المنزل.

وتابع : قبل الحصول على لقاح لفيروس كورونا ، فإن أقوى سلاح هو الالتزام بالإجراءات الوقائية والبقاء في المنزل.