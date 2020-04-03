بالفيديو.. الشيخ المطلق: جلوس الأزواج بمنازلهم في ظل كورونا عبادة وطاعة لولي الأمر

حث عضو هيئة كبار العلماء الدكتور «عبدالله المطلق» الأزواج بعدم ترك زوجاتهم في المنازل وقضاء أوقاتهم في الاستراحات، غير مكترثين بالإجراءات الوقائية المفروضة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج «فتاوي» الذي تبثه القناة السعودية، ردًا على استفسار من إحدى الزوجات اشتكت من قيام زوجها بالذهاب إلى الاستراحات ولا يعود إلا في الصباح .

ونقل المطلق على الزوجة قولها «زوجي ما جاء إلا الساعة السابعة صباح، كان قاعد في الاستراحة» ، موضحًا أن الزوجة أبدت مخاوفها على نفسها وعيالها لعدم معرفتها إذا كان المخالطون لزوجها في الاستراحة مصابين بكورونا أم لا.

وتساءل المطلق لماذا يدخل بعض الأزواج الهم والغم على شريكة حياته؟، مطالبًا إياهم بالجلوس في المنزل مع عائلته.

وذكر أن جلوس الزوج في المنزل خلال هذه الأيام، وما تعانيه البلاد من أزمة فيروس كورونا، أولا: طاعة لولي الأمر، ثانيا: نفع شخصي للزوج، وأولاده بحيث لا ينقل لهم الوباء، ثالثًا: تُحسن استغلال هذا الوقت، رابعًا: عبادة.