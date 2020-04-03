السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية



سول 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واس

ارتفع عدد الإصابات بفيروس

وأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية وفاة طبيب في الخمسينات من العمر بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إضافة إلى تسجيل 5 حالات وفاة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 175.

// انتهى //

09:54ت م

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سول 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية اليوم إلى 10 آلاف و62 حالة، وذلك بعد تسجيل 86 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية وفاة طبيب في الخمسينات من العمر بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إضافة إلى تسجيل 5 حالات وفاة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 175.// انتهى //09:54ت م0021

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