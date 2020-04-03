السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في الهند إلى 56 والإصابات إلى 2301



نيودلهي 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واس

ارتفع عدد الوفيات بسبب

وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان أن هذا الارتفاع جاء بعد تسجيل ست وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية كما تم الإبلاغ عن 336 حالة إصابة جديدة، مبينة أن 157 من المصابين بالفيروس تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج الطبي اللازم.

// انتهى //

09:53ت م

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نيودلهي 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الهند إلى 56 شخصًا وعدد الإصابات إلى 2301 حالة.وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان أن هذا الارتفاع جاء بعد تسجيل ست وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية كما تم الإبلاغ عن 336 حالة إصابة جديدة، مبينة أن 157 من المصابين بالفيروس تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج الطبي اللازم.// انتهى //09:53ت م0020

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