السعودية اليوم / الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية تتجاوز عتبة 10 آلاف شخص



سيئول 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم أن عدد الإصابات بفيروس

وارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 10 آلاف و 62 شخصا كما ارتفع عد الوفيات إلى 174 حالة بعد وفاة 5 حالات إضافية، وفقًا للمركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأكدت الأعداد استقرارًا مشجعًا للأرقام، والتي تراوحت حول مستوى 100 إصابة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وهو اتجاه نزولي واضح بدأ في مارس الماضي بعد أن بلغت الأرقام ذروتها في نهاية فبراير بتسجيل أكثر من 900 حالة خلال يوم واحد.

// انتهى //

07:30ت م

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سيئول 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز عتبة العشرة آلاف مصاب، وذلك بعد تسجيل 86 حالة جديدة أمس.وارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 10 آلاف و 62 شخصا كما ارتفع عد الوفيات إلى 174 حالة بعد وفاة 5 حالات إضافية، وفقًا للمركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأكدت الأعداد استقرارًا مشجعًا للأرقام، والتي تراوحت حول مستوى 100 إصابة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وهو اتجاه نزولي واضح بدأ في مارس الماضي بعد أن بلغت الأرقام ذروتها في نهاية فبراير بتسجيل أكثر من 900 حالة خلال يوم واحد.// انتهى //07:30ت م0014

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