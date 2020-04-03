شكرا لقرائتكم خبر عن مصابان جديدان بـ«كورونا» في المملكة.. و163 مخالطا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة د.محمد العبدالعالي، أمس الخميس، تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 1885 إصابة، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة، و64 حالة تعافٍ جديدة.

ارتباط بالسفر

وأضاف متحدث «الصحة»، في المؤتمر الصحفي اليومي؛ لكشف مستجدات كورونا، أن حالتين من بين الحالات الجديدة ارتبطتا بالسفر، ومنذ دخولهما إلى المملكة عبر المنافذ، تم وضعهما في الحجر والعزل الصحي، بينما الـ163 حالة الأخرى لمخالطين لحالات تم إعلان إصابتها بالفيروس سابقًا، وهي في العزل الصحي.

توزيع الحالات

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وأضاف د.العبدالعالي، إن الحالات توزعت بين مدن المملكة كما يلي: «مكة المكرمة 48، المدينة المنورة 46، جدة 30، الخفجي 9، الرياض 7، خميس مشيط 6، القطيف 5، الدمام 4، الظهران 4، أبها 2، رأس تنورة 1، الخبر 1، أحد رفيدة 1، بيشة 1».

تعافٍ ووفاة

وتابع: إن إجمالي الحالات المسجلة وصل 1885 حالة، النشطة منها 1536 حالة، مشيرًا إلى تسجيل حالات تعافت من الفيروس، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة «وفاة مقيمين ومواطنة في المدينة المنورة، ووفاة مقيم في الدمام، ووفاة مواطن في خميس مشيط»، ليصل إجمالي حالات الوفاة حتى الآن إلى 21 حالة، بينما بلغ عدد حالات التعافي الجديدة 64 حالة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 328 حالة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، إلى إحالة مجموعة من الأشخاص للنيابة العامة، لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بحقهم، مؤكدًا أن جميع المخالفات التي رصدت فردية، والمجتمع في التزام عالٍ بتطبيق قرار منع التجول.