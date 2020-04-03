، الاتحاد السيبراني يستنهض مواهب الجامعيين بإطلاق تحديات "التقط العلم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر منصة CyberHub وبجوائز تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال

في مسابقة فريدة من نوعها، ينظم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، تحدي "التقط العلم"، والذي يهدف إلى استكشاف واستنهاض مواهب الطلبة الجامعيين في تخصصات السايبر والتقنية والبرمجة.

وتتضمن المسابقة 5 تحديات رئيسة؛ في مجالات (التشفير، اختراق الويب، الهندسة العكسية، التحقيق الجنائي الرقمي، والبرمجة).

وأتاح الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، التسجيل في مسابقة "التقط العلم" عبر منصة CyberHub، والتي تُعد أول منصة سعودیة مخصصة لدعم وتطویر الأندیة الطلابیة المهتمة بالأمن السیبراني في مختلف الجامعات السعودیة، بالتعاون مع وزارة التعلیم.

وفتح الاتحاد باب التسجيل في مسابقة "التقط العلم" بدءاً من أمس الخميس، وحتى منتصف ليل الخميس المقبل، على أن تجري فعاليات وتحديات المسابقة خلال يومي السبت والأحد (11 و12 أبريل الجاري) ولمدة 24 ساعة متواصلة.

وستجري تحديات المسابقة في أجواء افتراضية من داخل المنازل؛ وستكون على شقين اثنين، تنافس فردي، أو عبر منافسات جماعية من خلال تشكيل فرق تتراوح أعدادها ما بين 3 إلى 5 مشاركين؛ لضمان تطبیق ما تعلموه من مهارات وصقلها في مجال الأمن السیبراني.

وتُعد مسابقة "التقط العلم" إحدى المبادرات التقنیة المقدمة من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بهدف دعم الأندیة الطلابیة بمجال الأمن السیبراني في الجامعات السعودیة، وتعزیز روح المنافسة بینهم، حيث تأتي امتداداً لدور الاتحاد الرائد في دعم المجتمعات التقنیة، وبناء القدرات في مختلف تخصصات التقنیات المتقدمة.الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز