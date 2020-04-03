السعودية اليوم / مالاوي تسجل أول ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا



غابورون 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واس

قال رئيس مالاوي بيتر موثاريكا في خطاب للشعب اليوم: "إن البلاد سجلت أول ثلاث حالة إصابة مؤكدة بفيروس

وذكر الرئيس موثاريكا، لم يكن بمالاوي حالات إصابة بالفيروس، للأسف لدينا الآن ثلاث حالات مؤكدة.

// انتهى //

03:00ت م

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غابورون 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسقال رئيس مالاوي بيتر موثاريكا في خطاب للشعب اليوم: "إن البلاد سجلت أول ثلاث حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ".وذكر الرئيس موثاريكا، لم يكن بمالاوي حالات إصابة بالفيروس، للأسف لدينا الآن ثلاث حالات مؤكدة.// انتهى //03:00ت م0225

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