محمد بن مسعود - الدمام - القبض على مواطنين ومقيم خالفوا الإجراءات الوقائية وأحضروا حلاقًا لإحدى الاستراحات بالرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-03 صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأشخاص خالفوا الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال إحضار حلاق لإحدى الاستراحات بمدينة الرياض، وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن القبض عليهم وهم (مواطنان ومقيم مصري الجنسية) في العقدين الثالث والرابع من العمر، حيث جرى إيقافهم، واستكملت الإجراءات لإحالتهم إلى النيابة العامة. 03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441 12:05 AM اخر تعديل 03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441 Advertisements 12:13 AM جرى إيقافهم واستكملت الإجراءات لإحالتهم إلى النيابة العامة جرى إيقافهم واستكملت الإجراءات لإحالتهم إلى النيابة العامة صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأشخاص خالفوا الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال إحضار حلاق لإحدى الاستراحات بمدينة الرياض، وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن القبض عليهم وهم (مواطنان ومقيم مصري الجنسية) في العقدين الثالث والرابع من العمر، حيث جرى إيقافهم، واستكملت الإجراءات لإحالتهم إلى النيابة العامة. ، القبض على مواطنين ومقيم خالفوا الإجراءات الوقائية وأحضروا حلاقًا لإحدى الاستراحات بالرياض ،

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