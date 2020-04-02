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أقر البرلمان البرتغالي اليوم (الخميس) تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 15 يومًا إضافية، لوقف انتشار فيروس كورونا مع تخطي عدد الوفيات من المرض المائتين.
لفت رئيس الوزراء أنطونيو كوستا، إلى أنه إذا كان إقرار فرض حالة الطوارئ ضروريًا قبل 15 يومًا فمن الضروري أيضًا تجديده اليوم، فكل الجهد الذي بذل حتى الآن سيتعرض للخطر إذا لم يكتمل، وفقًا لـ"رويترز".
وأكدت البرتغال وجود 9034 حالة إصابة بـ"كورونا" لديها ووفاة 209 وتوقعت السلطات الصحية أن يستقر وضع التفشي بنهاية مايو المقبل.فيروس كورونا الجديد الرتغال
مع تخطي الوفيات الـ200.. البرتغال تمدد حالة الطوارئ لوقف انتشار "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-02
أقر البرلمان البرتغالي اليوم (الخميس) تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 15 يومًا إضافية، لوقف انتشار فيروس كورونا مع تخطي عدد الوفيات من المرض المائتين.
لفت رئيس الوزراء أنطونيو كوستا، إلى أنه إذا كان إقرار فرض حالة الطوارئ ضروريًا قبل 15 يومًا فمن الضروري أيضًا تجديده اليوم، فكل الجهد الذي بذل حتى الآن سيتعرض للخطر إذا لم يكتمل، وفقًا لـ"رويترز".
وأكدت البرتغال وجود 9034 حالة إصابة بـ"كورونا" لديها ووفاة 209 وتوقعت السلطات الصحية أن يستقر وضع التفشي بنهاية مايو المقبل.
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
10:24 PM
عدد الإصابات ارتفع إلى 9034
أقر البرلمان البرتغالي اليوم (الخميس) تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 15 يومًا إضافية، لوقف انتشار فيروس كورونا مع تخطي عدد الوفيات من المرض المائتين.
لفت رئيس الوزراء أنطونيو كوستا، إلى أنه إذا كان إقرار فرض حالة الطوارئ ضروريًا قبل 15 يومًا فمن الضروري أيضًا تجديده اليوم، فكل الجهد الذي بذل حتى الآن سيتعرض للخطر إذا لم يكتمل، وفقًا لـ"رويترز".
وأكدت البرتغال وجود 9034 حالة إصابة بـ"كورونا" لديها ووفاة 209 وتوقعت السلطات الصحية أن يستقر وضع التفشي بنهاية مايو المقبل.
، مع تخطي الوفيات الـ200.. البرتغال تمدد حالة الطوارئ لوقف انتشار "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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