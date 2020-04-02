موعد صرف المساعدة المقطوعة 1441.. رابط الاستعلام عبر موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية

يعيش المواطنين المستفيدين من المساعدة المقطوعة في المملكة العربية السعودية حال ة من القلق بشأن تأخر موعد صرف المساعدة المقطوعة، وتحديداً في ظل الظروف التي تعيشها حاليا المملكة العربية السعودية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، التي تسبب في توقف الأعمال والمصالح وغيرها، وينتظرون موعد صرفها بفارغ الصبر لتهون عليهم الظروف التي تمر بها حاليا، وتحديداً مع قدوم شهر رمضان 2020.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

أكدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالسعودية، أنه يتم الاستعداد حاليا لصرف المساعدة المقطوعة، وستصرف في شهر شعبان الحالي، وهذا حتى يستعد المواطنين لاستقبال شهر رمضان المعظم وشراء كافة مستلزماته، كما أكدت الوزارة أنه لا داعي للانسياق وراء الشائعات التي تداول حول توقف صرف المساعدة المقطوعة.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1441

وفرت المملكة العربية السعودية برنامج المساعدة المقطوعة لمواطنيها الأكثر احتياجاً وأصحاب الدخل المنخفض، لتكون لهم عائد ثابت يساعدهم على المعيشة بشكل أفضل، ويمكن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال تلك الخطوات التي نستعرضه عليكم.