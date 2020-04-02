شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تواجه «كورونا» بتطهير ١١٥٦ موقعًا جديدًا والان نبدء بالتفاصيل

تشدد أمانة المنطقة الشرقية على تطبيق الإجراءات الإحترازية اليومية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، إذ أجرت، اليوم الخميس، نحو ١٠٨٨ جولة رقابية، وتطهير ١١٥٦ موقعًا، وتوجيه ٣٠٢ مخالفة وإشعار لمراكز تجارية. وكانت الأمانة، قررت افتتاح ثلاثة أسواق "مؤقتة " للخضار والفاكهة في كلٍ من الدمام والخبر، لتخفيف الازدحام على المتسوقين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرقية تواجه «كورونا» بتطهير ١١٥٦ موقعًا جديدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.