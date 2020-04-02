محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة": تسجيل 139 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر إلى 986 إصابة مع تسجيل 5 وفيات. وقالت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم :إن لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا سجلت 139 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وأضافت أن العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء 61 حالة, فيما ارتفع عدد الوفيات منذ تفشي فيروس كورونا إلى 63 وفاة.فيروس كورونا الجديد الجزائر الجزائز .. ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 986 و5 وفيات جديدة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-02 ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر إلى 986 إصابة مع تسجيل 5 وفيات. وقالت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم :إن لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا سجلت 139 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وأضافت أن العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء 61 حالة, فيما ارتفع عدد الوفيات منذ تفشي فيروس كورونا إلى 63 وفاة. Advertisements 02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 09:59 PM "الصحة": تسجيل 139 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة "الصحة": تسجيل 139 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر إلى 986 إصابة مع تسجيل 5 وفيات. وقالت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم :إن لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا سجلت 139 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وأضافت أن العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء 61 حالة, فيما ارتفع عدد الوفيات منذ تفشي فيروس كورونا إلى 63 وفاة. ، الجزائز .. ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 986 و5 وفيات جديدة ،

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