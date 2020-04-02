، استغلال أم مشاركة في حل الأزمة؟.. شركة تبغ تعرض توفير لقاح لـ"كورونا" بعد شهرين ،

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أعلنت الشركة البريطانية الأميركية للتبغ أنها قادرة على تطوير لقاح من أوراق التبغ التي تستخدمها لصنع لفافات السجائر، يتمتع بقدرة على مقاومة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم (الخميس).
وذكرت الشركة أنها قادرة على إنتاج 3 ملايين لقاح في الأسبوع الواحد، وأنه في حال حصولها على دعم الحكومة البريطانية، فإنها ستكون قادرة على طرح اللقاح بالأسواق اعتباراً من شهر يونيو المقبل.
وأوضحت أنه بحقن أوراق التبغ التي تنتجها بالجينات المضادة لفيروس كورونا المستجد؛ وبسبب التكنولوجيا التي تسرع من إنتاج هذه النبتة فإنها تعقد آمالاً كبيرة بقدرتها على توفير كميات هائلة منها.
وأضافت أنها تجري حالياً تجارب للقاح على الحيوانات، وتأمل في الحصول على تسهيلات من الحكومة البريطانية لتسريع إجراء التجارب البشرية لتتمكن من طرح اللقاح في أسرع وقت.
وأكدت الشركة أنها "لا تفكر بصنع أي أرباح من اللقاح، وإنها ستزود الحكومة به بسعر التكلفة".
وتحظر منظمة الصحة العالمية إجراء أي صفقات ما بين شركات التبغ والحكومات، وتخطط الشركة البريطانية للتواصل مع المنظمة بهدف إقناعها، باعتبار أن ما تعرضه قد يشكل فارقاً في مواجهة البشرية للأزمة.
فيروس كورونا الجديد
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 08:53 PM
تعهدت بإنتاج 3 ملايين وحدة منه في الأسبوعاستغلال أم مشاركة في حل الأزمة؟.. شركة تبغ تعرض توفير لقاح لـ"كورونا" بعد شهرين
أعلنت الشركة البريطانية الأميركية للتبغ أنها قادرة على تطوير لقاح من أوراق التبغ التي تستخدمها لصنع لفافات السجائر، يتمتع بقدرة على مقاومة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم (الخميس).
وذكرت الشركة أنها قادرة على إنتاج 3 ملايين لقاح في الأسبوع الواحد، وأنه في حال حصولها على دعم الحكومة البريطانية، فإنها ستكون قادرة على طرح اللقاح بالأسواق اعتباراً من شهر يونيو المقبل.
وأوضحت أنه بحقن أوراق التبغ التي تنتجها بالجينات المضادة لفيروس كورونا المستجد؛ وبسبب التكنولوجيا التي تسرع من إنتاج هذه النبتة فإنها تعقد آمالاً كبيرة بقدرتها على توفير كميات هائلة منها.
وأضافت أنها تجري حالياً تجارب للقاح على الحيوانات، وتأمل في الحصول على تسهيلات من الحكومة البريطانية لتسريع إجراء التجارب البشرية لتتمكن من طرح اللقاح في أسرع وقت.
وأكدت الشركة أنها "لا تفكر بصنع أي أرباح من اللقاح، وإنها ستزود الحكومة به بسعر التكلفة".
وتحظر منظمة الصحة العالمية إجراء أي صفقات ما بين شركات التبغ والحكومات، وتخطط الشركة البريطانية للتواصل مع المنظمة بهدف إقناعها، باعتبار أن ما تعرضه قد يشكل فارقاً في مواجهة البشرية للأزمة.
، استغلال أم مشاركة في حل الأزمة؟.. شركة تبغ تعرض توفير لقاح لـ"كورونا" بعد شهرين ،
المصدر : الخليج 365
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