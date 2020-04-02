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2020-04-02 النيابة : مخالفة منع التجول وتصويره جريمة معلوماتية متابعات الخليج 365 - الرياض حذرت النيابة العامة من مخالفة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في المملكة. وقالت النيابة العامة : يُحظر مخالفة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة بشأن كورونا، حرصًا على صحة الجميع وسلامتهم، واقتران ذلك بالتصوير أو النشر جريمة معلوماتية. Advertisements تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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