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النيابة : مخالفة منع التجول وتصويره جريمة معلوماتية

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2020-04-02

النيابة : مخالفة منع التجول وتصويره جريمة معلوماتية

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت النيابة العامة من مخالفة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس في المملكة.

وقالت النيابة العامة : يُحظر مخالفة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة بشأن كورونا، حرصًا على صحة الجميع وسلامتهم، واقتران ذلك بالتصوير أو النشر جريمة معلوماتية.

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