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الأمن العام يحدد 7 خطوات للإعتراض على مخالفة منع التجول

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محمد بن مسعود - الدمام - عبر منصة أبشر ولا تتجاوز شهر من تسجيل المخالفة

حدد الأمن العام 7 خطوات أساسية لتقديم الاعتراض على مخالفة منع التجول عبر منصة ''أبشر'' على أن لا تتجاوز مدة الإعتراض شهر حيث يتم البدأ بالدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية «أبشر»، ومن ثم الدخول إلى قائمة خدماتي «خدمات عامة»، ثم الضغط على أيقونة الرسائل والطلبات وهو نظام الرسائل والمعلومات الإلكترونية.

ثم تعبئة حقول البيانات المطلوبة وتتضمن الجهة الموجه إليها الاعتراض وهي «لجان النظر في مخالفات منع التجول ثم تحديد المنطقة التي وقعت بها المخالفة بعد ذلك يقوم المعترض بتسجيل اسم الموضوع وتدوين بيانات الاعتراض ثم رفع المرفقات إن وجدت.

الأمن العام يحدد 7 خطوات للإعتراض على مخالفة منع التجول

الأمن العام فيروس الجديد منع التجول

الأمن العام يحدد 7 خطوات للإعتراض على مخالفة منع التجول

عبدالله الراجحي الخليج 365 2020-04-02

حدد الأمن العام 7 خطوات أساسية لتقديم الاعتراض على مخالفة منع التجول عبر منصة ''أبشر'' على أن لا تتجاوز مدة الإعتراض شهر حيث يتم البدأ بالدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية «أبشر»، ومن ثم الدخول إلى قائمة خدماتي «خدمات عامة»، ثم الضغط على أيقونة الرسائل والطلبات وهو نظام الرسائل والمعلومات الإلكترونية.

ثم تعبئة حقول البيانات المطلوبة وتتضمن الجهة الموجه إليها الاعتراض وهي «لجان النظر في مخالفات منع التجول ثم تحديد المنطقة التي وقعت بها المخالفة بعد ذلك يقوم المعترض بتسجيل اسم الموضوع وتدوين بيانات الاعتراض ثم رفع المرفقات إن وجدت.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441

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08:07 PM

اخر تعديل

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441

08:12 PM

عبر منصة أبشر ولا تتجاوز شهر من تسجيل المخالفة

حدد الأمن العام 7 خطوات أساسية لتقديم الاعتراض على مخالفة منع التجول عبر منصة ''أبشر'' على أن لا تتجاوز مدة الإعتراض شهر حيث يتم البدأ بالدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية «أبشر»، ومن ثم الدخول إلى قائمة خدماتي «خدمات عامة»، ثم الضغط على أيقونة الرسائل والطلبات وهو نظام الرسائل والمعلومات الإلكترونية.

ثم تعبئة حقول البيانات المطلوبة وتتضمن الجهة الموجه إليها الاعتراض وهي «لجان النظر في مخالفات منع التجول ثم تحديد المنطقة التي وقعت بها المخالفة بعد ذلك يقوم المعترض بتسجيل اسم الموضوع وتدوين بيانات الاعتراض ثم رفع المرفقات إن وجدت.

، الأمن العام يحدد 7 خطوات للإعتراض على مخالفة منع التجول ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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