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حدد الأمن العام 7 خطوات أساسية لتقديم الاعتراض على مخالفة منع التجول عبر منصة ''أبشر'' على أن لا تتجاوز مدة الإعتراض شهر حيث يتم البدأ بالدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية «أبشر»، ومن ثم الدخول إلى قائمة خدماتي «خدمات عامة»، ثم الضغط على أيقونة الرسائل والطلبات وهو نظام الرسائل والمعلومات الإلكترونية.
ثم تعبئة حقول البيانات المطلوبة وتتضمن الجهة الموجه إليها الاعتراض وهي «لجان النظر في مخالفات منع التجول ثم تحديد المنطقة التي وقعت بها المخالفة بعد ذلك يقوم المعترض بتسجيل اسم الموضوع وتدوين بيانات الاعتراض ثم رفع المرفقات إن وجدت.
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الأمن العام يحدد 7 خطوات للإعتراض على مخالفة منع التجولعبدالله الراجحي الخليج 365 2020-04-02
حدد الأمن العام 7 خطوات أساسية لتقديم الاعتراض على مخالفة منع التجول عبر منصة ''أبشر'' على أن لا تتجاوز مدة الإعتراض شهر حيث يتم البدأ بالدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية «أبشر»، ومن ثم الدخول إلى قائمة خدماتي «خدمات عامة»، ثم الضغط على أيقونة الرسائل والطلبات وهو نظام الرسائل والمعلومات الإلكترونية.
ثم تعبئة حقول البيانات المطلوبة وتتضمن الجهة الموجه إليها الاعتراض وهي «لجان النظر في مخالفات منع التجول ثم تحديد المنطقة التي وقعت بها المخالفة بعد ذلك يقوم المعترض بتسجيل اسم الموضوع وتدوين بيانات الاعتراض ثم رفع المرفقات إن وجدت.
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
08:07 PM
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
08:12 PM
عبر منصة أبشر ولا تتجاوز شهر من تسجيل المخالفة
حدد الأمن العام 7 خطوات أساسية لتقديم الاعتراض على مخالفة منع التجول عبر منصة ''أبشر'' على أن لا تتجاوز مدة الإعتراض شهر حيث يتم البدأ بالدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية «أبشر»، ومن ثم الدخول إلى قائمة خدماتي «خدمات عامة»، ثم الضغط على أيقونة الرسائل والطلبات وهو نظام الرسائل والمعلومات الإلكترونية.
ثم تعبئة حقول البيانات المطلوبة وتتضمن الجهة الموجه إليها الاعتراض وهي «لجان النظر في مخالفات منع التجول ثم تحديد المنطقة التي وقعت بها المخالفة بعد ذلك يقوم المعترض بتسجيل اسم الموضوع وتدوين بيانات الاعتراض ثم رفع المرفقات إن وجدت.
، الأمن العام يحدد 7 خطوات للإعتراض على مخالفة منع التجول ،
المصدر : الخليج 365
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