- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
داهمت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "إدارة الأسواق" ببلدية شرق الفرعية، وبمساندة أمنية، وبعد بلاغ وردها من أحد المواطنين؛ سكنًا عبارة عن شقة لعمالة أحد محلات الجزارة لبيع اللحوم.
فيما كُشف عن تحويله مقرًّا لتخزين اللحوم مجهولة المصدر وبكميات كبيرة تقدر بما يزيد على 30 كيلو، داخل ثلاجات تفتقد لشروط الصحة الآمنة، كما كُشف عن تحويل دورة مياه داخل السكن لتكون مقرًّا لتخزين تلك اللحوم، وعليه فقد تمت مصادرة تلك اللحوم وإتلافها، بالإضافة إلى إيقاع الغرامات بحدها الأعلى حيال تلك المخالفات.
"الخليج 365" تابعت تلك المهمة التي قام بها مراقبو البلدية الفرعية، فيما علمت عن تحايل عمالة الملحمة في شراء لحوم مُثلجة خارجية مجهولة المصدر بأسعار زهيدة، وبيعها على أنها طازجة داخل الملحمة التي تقع بجانب السكن في أحد الأحياء بالمحافظة بسعر الكيلو 50 ريالًا بعد إذابتها.
ويفتقد السكن الخاص بالعمالة لأبسط شروط النظافة؛ حيث عُثر مع اللحوم على كميات من الشحوم المعبأة داخل ثلاجات تفتقد للحفظ الآمن، وتنتشر بداخلها الحشرات، فيما جرى إغلاق الملحمة وإنزال الغرامات المقررة نظامًا، وتكليف صاحب المحل بمراجعة الأمانة لاستكمال اللازم.
هذا وأكد أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، لـ"الخليج 365"؛ أنه سيتم تطبيق العقوبات، ولن يتم التهاون مع المتساهلين والمخالفين للإجراءات النظامية التي تفرضها الأمانة، سواء كانوا مواطنين أو وافدين، مشيدًا بجهود الإدارات والبلديات الفرعية وجميع العاملين، في ظلّ تطبيق ومتابعة الإجراءات المُتخذة حيال منع انتشار فيروس كورونا، كذلك المتلاعبون بالصحة العامة.
شاهد.. ضبط عمالة جزارة بالطائف حولت سكنها لتخزين لحوم مجهولة
داهمت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "إدارة الأسواق" ببلدية شرق الفرعية، وبمساندة أمنية، وبعد بلاغ وردها من أحد المواطنين؛ سكنًا عبارة عن شقة لعمالة أحد محلات الجزارة لبيع اللحوم.
فيما كُشف عن تحويله مقرًّا لتخزين اللحوم مجهولة المصدر وبكميات كبيرة تقدر بما يزيد على 30 كيلو، داخل ثلاجات تفتقد لشروط الصحة الآمنة، كما كُشف عن تحويل دورة مياه داخل السكن لتكون مقرًّا لتخزين تلك اللحوم، وعليه فقد تمت مصادرة تلك اللحوم وإتلافها، بالإضافة إلى إيقاع الغرامات بحدها الأعلى حيال تلك المخالفات.
"الخليج 365" تابعت تلك المهمة التي قام بها مراقبو البلدية الفرعية، فيما علمت عن تحايل عمالة الملحمة في شراء لحوم مُثلجة خارجية مجهولة المصدر بأسعار زهيدة، وبيعها على أنها طازجة داخل الملحمة التي تقع بجانب السكن في أحد الأحياء بالمحافظة بسعر الكيلو 50 ريالًا بعد إذابتها.
ويفتقد السكن الخاص بالعمالة لأبسط شروط النظافة؛ حيث عُثر مع اللحوم على كميات من الشحوم المعبأة داخل ثلاجات تفتقد للحفظ الآمن، وتنتشر بداخلها الحشرات، فيما جرى إغلاق الملحمة وإنزال الغرامات المقررة نظامًا، وتكليف صاحب المحل بمراجعة الأمانة لاستكمال اللازم.
هذا وأكد أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، لـ"الخليج 365"؛ أنه سيتم تطبيق العقوبات، ولن يتم التهاون مع المتساهلين والمخالفين للإجراءات النظامية التي تفرضها الأمانة، سواء كانوا مواطنين أو وافدين، مشيدًا بجهود الإدارات والبلديات الفرعية وجميع العاملين، في ظلّ تطبيق ومتابعة الإجراءات المُتخذة حيال منع انتشار فيروس كورونا، كذلك المتلاعبون بالصحة العامة.
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
07:32 PM
جعلوا دورة المياه المقر الرئيس لها.. وتم إيقاع الغرامات بحدّها الأعلى
داهمت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "إدارة الأسواق" ببلدية شرق الفرعية، وبمساندة أمنية، وبعد بلاغ وردها من أحد المواطنين؛ سكنًا عبارة عن شقة لعمالة أحد محلات الجزارة لبيع اللحوم.
فيما كُشف عن تحويله مقرًّا لتخزين اللحوم مجهولة المصدر وبكميات كبيرة تقدر بما يزيد على 30 كيلو، داخل ثلاجات تفتقد لشروط الصحة الآمنة، كما كُشف عن تحويل دورة مياه داخل السكن لتكون مقرًّا لتخزين تلك اللحوم، وعليه فقد تمت مصادرة تلك اللحوم وإتلافها، بالإضافة إلى إيقاع الغرامات بحدها الأعلى حيال تلك المخالفات.
"الخليج 365" تابعت تلك المهمة التي قام بها مراقبو البلدية الفرعية، فيما علمت عن تحايل عمالة الملحمة في شراء لحوم مُثلجة خارجية مجهولة المصدر بأسعار زهيدة، وبيعها على أنها طازجة داخل الملحمة التي تقع بجانب السكن في أحد الأحياء بالمحافظة بسعر الكيلو 50 ريالًا بعد إذابتها.
ويفتقد السكن الخاص بالعمالة لأبسط شروط النظافة؛ حيث عُثر مع اللحوم على كميات من الشحوم المعبأة داخل ثلاجات تفتقد للحفظ الآمن، وتنتشر بداخلها الحشرات، فيما جرى إغلاق الملحمة وإنزال الغرامات المقررة نظامًا، وتكليف صاحب المحل بمراجعة الأمانة لاستكمال اللازم.
هذا وأكد أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، لـ"الخليج 365"؛ أنه سيتم تطبيق العقوبات، ولن يتم التهاون مع المتساهلين والمخالفين للإجراءات النظامية التي تفرضها الأمانة، سواء كانوا مواطنين أو وافدين، مشيدًا بجهود الإدارات والبلديات الفرعية وجميع العاملين، في ظلّ تطبيق ومتابعة الإجراءات المُتخذة حيال منع انتشار فيروس كورونا، كذلك المتلاعبون بالصحة العامة.
، شاهد.. ضبط عمالة جزارة بالطائف حولت سكنها لتخزين لحوم مجهولة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ضبط عمالة جزارة بالطائف حولت سكنها لتخزين لحوم مجهولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.