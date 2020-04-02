، رئيس مركز القفل يؤكد أهمية تضافر الجهود لمواجهة كورونا ،

- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
قام رئيس مركز القفل نزار بن معدي التركي، صباح الخميس، بجولة تفقُّديّة شاملة لجميع المرافق الحيوية بالمركز، والتي تقدم خدماتها للمواطن والمستهلك.
يأتي ذلك للوقوف ميدانيًّا على كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، المعتمدة من الجهات الرسمية.
ووقف "التركي" على الخدمات الصحية بمستوصفي الحقلة واللقية، واطلع على القطاع الصحي للمراجعين، والإجراءات التوعوية لرفع درجة الوعي بخطورة فيروس كورونا، وأهم الطرق الوقائية منه.
وحثّ "التركي" العاملين على العمل لمضاعفة الجهد في الجانب التوعوي.
كما شملت الجولة المراكز التجارية بالمركز، ونقاط بيع أسطوانات الغاز للوقوف على مدى الالتزام بالنظافة العامة في المحلات، موجهًا بمضاعفة الرقابة الميدانية وبشكل يومي عليها، وتنبيه العاملين فيها بالالتزام بالنظافة العامة، وتوفير أدوات الوقاية من معقمات وغيرها؛ لضمان سلامتهم وسلامة المستهلك.
وأكد "التركي" أهمية تضافر الجهود والعمل بكل الاحترازات وتأمين الوسائل الصحية لمكافحة هذا الفيروس، والعمل يدًا بيد لتنفيذ توجيهات ولاة الأمر ومتابعه من أمير المنطقة ونائبه؛ لحرصهم الشديد على متابعة وصحة أبناء الوطن والمقيمين.
وقال "التركي": إنه يجب على الجميع العمل جنبًا إلى جنب من أجل الوقاية والابتعاد عن أي تجمعات، ومتابعة التعليمات الصادرة من وزارة الصحة، سائلاً الله أن يحمي البلاد والعباد، مقدمًا شكره للعاملين في مخفر المركز، والعاملين في القطاع الصحي ومراكز الرعاية.
رافق رئيس مركز القفل، أثناء الجولة؛ مدير مخفر شرطة القفل المقدم موسى عكور، ورئيس بلدية القفل محمد بن حسن الحامظي، ورئيس المجلس البلدي بالمركز، عبده محنشي.
فيروس كورونا الجديد
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 05:49 PM
خلال جولة تفقدية شاملة لجميع المرافق الحيويةرئيس مركز القفل يؤكد أهمية تضافر الجهود لمواجهة كورونا
قام رئيس مركز القفل نزار بن معدي التركي، صباح الخميس، بجولة تفقُّديّة شاملة لجميع المرافق الحيوية بالمركز، والتي تقدم خدماتها للمواطن والمستهلك.
يأتي ذلك للوقوف ميدانيًّا على كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، المعتمدة من الجهات الرسمية.
ووقف "التركي" على الخدمات الصحية بمستوصفي الحقلة واللقية، واطلع على القطاع الصحي للمراجعين، والإجراءات التوعوية لرفع درجة الوعي بخطورة فيروس كورونا، وأهم الطرق الوقائية منه.
وحثّ "التركي" العاملين على العمل لمضاعفة الجهد في الجانب التوعوي.
كما شملت الجولة المراكز التجارية بالمركز، ونقاط بيع أسطوانات الغاز للوقوف على مدى الالتزام بالنظافة العامة في المحلات، موجهًا بمضاعفة الرقابة الميدانية وبشكل يومي عليها، وتنبيه العاملين فيها بالالتزام بالنظافة العامة، وتوفير أدوات الوقاية من معقمات وغيرها؛ لضمان سلامتهم وسلامة المستهلك.
وأكد "التركي" أهمية تضافر الجهود والعمل بكل الاحترازات وتأمين الوسائل الصحية لمكافحة هذا الفيروس، والعمل يدًا بيد لتنفيذ توجيهات ولاة الأمر ومتابعه من أمير المنطقة ونائبه؛ لحرصهم الشديد على متابعة وصحة أبناء الوطن والمقيمين.
وقال "التركي": إنه يجب على الجميع العمل جنبًا إلى جنب من أجل الوقاية والابتعاد عن أي تجمعات، ومتابعة التعليمات الصادرة من وزارة الصحة، سائلاً الله أن يحمي البلاد والعباد، مقدمًا شكره للعاملين في مخفر المركز، والعاملين في القطاع الصحي ومراكز الرعاية.
رافق رئيس مركز القفل، أثناء الجولة؛ مدير مخفر شرطة القفل المقدم موسى عكور، ورئيس بلدية القفل محمد بن حسن الحامظي، ورئيس المجلس البلدي بالمركز، عبده محنشي.
، رئيس مركز القفل يؤكد أهمية تضافر الجهود لمواجهة كورونا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مركز القفل يؤكد أهمية تضافر الجهود لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.