بالصور.. وفاة عامل وإصابة 5 في انهيار سور فيلا بالرياض

أسفر انهيار سور فيلا بحي القيروان بالرياض، اليوم الخميس، عن وفاة عامل وإصابة 5 آخرين. وأوضح الدفاع المدني -عبر تويتر- أن مدني الرياض باشر حادث انهيار سور فيلا تحت الإنشاء بحي القيروان أثناء العمل. وأضاف الدفاع المدني أنه نتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى وحالة وفاة واحدة.

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