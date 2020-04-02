وفاة طفل وإصابة 4 في حريق شقة سكنية بالدمام

توفي طفل وأصيب رجل وامرأة وطفلان آخران، في حريق شقة سكنية بالدمام، بينما قام الدفاع المدني بإخلاء 17 شخصًا احترازيًّا من المبنى.

وذكر الدفاع المدني -عبر حسابه بتويتر- أن مدني الدمام تمكّن من إخماد حريق اندلع في صالة شقة بمبنى سكني بحي الضاحية، وتم إخلاء 17 شخصًا احترازيًّا.

وأضاف أنه نتج عن الحادث إصابة رجل وامرأة وطفلين، ووفاة طفل يبلغ من العمر 5 أعوام بعد نقله للمستشفى.

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