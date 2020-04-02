وزارة الداخلية: منع التجول بمكة والمدينة على مدى 24 ساعة يوميا

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، مد فترة منع التجول بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ليصبح على مدى الـ24 ساعة. وذكرت الوزارة، أن منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة، سيكون على مدى (24) ساعة يوميًا، مع استمرار منع الدخول إليهما أو الخروج منهما، وذلك اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر. اقرأ أيضًا: الداخلية: تعليق الدخول والخروج من جدة وتقديم موعد منع التجول بها ليبدأ من الثالثة مساءً بدء تطبيق قرار منع التجول بالرياض ومكة والمدينة من الـ3 عصرًا حتى الـ6 صباحًا

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