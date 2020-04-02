بـ24 لغة.. وزارة الصحة تبث ملياري رسالة توعوية عن كورونا

بثت وزارة الصحة، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أكثر من ملياري رسالة نصية توعوية عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) موجهة لمختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين وبلغات بلغت 24 لغة.

واشتملت هذه الرسائل النصية التوعوية على نصائح وإرشادات للتعامل مع كورونا ومنع انتشاره، ومحاربة الشائعات عنه، وأهمية غسل اليدين بالماء والصابون، والجلوس في البيت، وتجنب الزحام، والتباعد مسافة متر ونصف بينك وبين من حولك، بالإضافة إلى تطبيق موعد للكشف عن أعراض كورونا.

وتأتي هذه الخطوة تواصلًا للحملة التوعوية بفيروس كورونا التي أطلقتها الصحة تزامنًا مع تفشي الفيروس؛ وذلك تحت شعار «الوقاية من كورونا»؛ إذ تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بفيروس كورونا الجديد COVID19 وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي تساهم -بإذن الله- في الوقاية منه والحد من انتشاره.

وتتضمَّن الحملة استخدام عدة وسائل، منها لوحات الطرق والشاشات الإلكترونية في صالات المطارات، وتكثيف النشر التوعوي عبر القنوات الإذاعية والتلفزيونية وإعلانات منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الصحة أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الموثوق بها، كالمواقع الإلكترونية لوزارة الصحة ومنصاتها في الإعلام الاجتماعي «حساب الوزارة، وحساب الصحة 937، وحساب عش بصحة المتخصص بالتوعية».

وطالبت الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس، والقيام بواجبهم للحد من انتشاره، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم عن كل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد؛ وذلك على مدار الساعة، مؤكدةً أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية عامةً، مهيبةً بالجميع ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنُّب الإصابة بالفيروسات، بإذن الله.

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