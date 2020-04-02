السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ أعمال إعادة سفلتة في عدد من شوارع القطيف



الدمام 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 أبريل 2020 م واس

تنفذ أمانة المنطقة الشرقية حاليا أعمال صيانة وتطوير شارع حسان بن ثابت في حي الناصرة بمحافظة القطيف ، وذلك بكشط وإزالة السفلتة القديمة وإعادة سفلتة الشارع ضمن مشروع صيانة شوارع المحافظة.

وأوضحت الأمانة أن مشاريع الصيانة التي تقوم بها في محافظة القطيف مدرجة ضمن خطة سابقة ومعتمدة من بلدية القطيف والمجلس البلدي فيها ، حيث تأتي استمراراً لجهود الأمانة في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والمدن وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة لتأمين انسيابية الحركة.

وتشمل أعمال الصيانة دهان خطوط المرور والبردورات وإنشاء معابر مشاة واللوحات الإرشادية والتحذيرية بالتنسيق مع إدارة المرور، حيث تسعى الأمانة جاهدة من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مناطق المحافظة بمشروعات السفلتة والصيانة، التي تعد من الأولويات التي تسعى الأمانة لتحقيقها، وأنها تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى صيانة كامل شوارع المحافظة.

تجدر الاشارة الى أن أمانة الشرقية نفذت مؤخرا طبقة الإسفلت السطحية في أكثر من 2600م ط من الشوارع الداخلية في بلدة النابية ، كما بدأت بصيانة وتطوير شارع المحمدي في مخطط شكر الله في العوامية .

// انتهى //

15:56ت م

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