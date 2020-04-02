محمد بن مسعود - الدمام - أعمال التعقيم والتنظيف تغطي كافة الأقسام والوحدات التقنية اتخذت الأمانة العامة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة إجراءات وقائية، حفاظاً على سلامة العاملين فيه من عدوى فيروس "كورونا". وتنفذ أعمال التعقيم والتنظيف في جميع الأقسام والوحدات التقنية والأجهزة ومرافق ومكونات المجمع بصفة دورية. يأتي ذلك تطبيقًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ, ضمن التدابير الوقائية التي تطبقها الوزارة في جميع المنشآت والجهات التابعة لها.الأمانة العامة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف المدينة المنورة فيروس كورونا الجديد إجراءات احترازية بمجمع طباعة المصحف للوقاية من "كورونا" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-02 اتخذت الأمانة العامة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة إجراءات وقائية، حفاظاً على سلامة العاملين فيه من عدوى فيروس "كورونا". وتنفذ أعمال التعقيم والتنظيف في جميع الأقسام والوحدات التقنية والأجهزة ومرافق ومكونات المجمع بصفة دورية. يأتي ذلك تطبيقًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ, ضمن التدابير الوقائية التي تطبقها الوزارة في جميع المنشآت والجهات التابعة لها. Advertisements 02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 02:40 PM أعمال التعقيم والتنظيف تغطي كافة الأقسام والوحدات التقنية أعمال التعقيم والتنظيف تغطي كافة الأقسام والوحدات التقنية اتخذت الأمانة العامة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة إجراءات وقائية، حفاظاً على سلامة العاملين فيه من عدوى فيروس "كورونا". وتنفذ أعمال التعقيم والتنظيف في جميع الأقسام والوحدات التقنية والأجهزة ومرافق ومكونات المجمع بصفة دورية. يأتي ذلك تطبيقًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ, ضمن التدابير الوقائية التي تطبقها الوزارة في جميع المنشآت والجهات التابعة لها. ، إجراءات احترازية بمجمع طباعة المصحف للوقاية من "كورونا" ،

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