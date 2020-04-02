بالفيديو.. سوداني يبوح بموقف محرج بأحد الأسواق وتدخل سعودي لإنقاذه

كشف مقيم سوداني الجنسية، عن موقف محرج تعرض له داخل أحد الأسواق بمركز الشفا بالطائف، وتدخل مواطن سعودي لمساعدته وإخراجه من هذا الموقف.

وقال المقيم السوداني في مقطع مصور انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه ذهب مع أسرته للتسوق بأحد مراكز البيع بالشفا، وعندما انتهى من شراء احتياجاته ذهب إلى الكاشير لكي يدفع الحساب.

وأضاف أنه فوجئ بعدم وجود محفظته وبها كل أمواله، رغم أنه متأكد من أخذها معه قبل خروجه من المنزل، موضحًا أنه بحث عنها في كل مكان بالسوق دون جدوى.

وأشار المقيم السوداني، إلى أن الكاشير -وهو مواطن سعودي- تفاعل مع أزمته، وقال له: «خلاص.. حسابك علي»، وكانت قيمة الفاتورة 290 ريالًا.

Advertisements

وقال إنه لم يصدق كلام المحاسب، وتوقع أنه يمزح معه، لكنه أكد كلامه، قائلًا: «حسابك علي.. ولا يهمك».

وأشار المقيم السوداني إلى أنه أخذ أغراضه ورجع للمنزل وتمكن من تدبير قيمة المشتريات وذهب في اليوم التالي ليردها للمحاسب السعودي، لكنه رفض تمامًا قائلًا له: «لا والله ما أخذها.. هذا شيء ساويته لله».

وعبر المقيم السوداني عن فخره بالسعوديين، قائلًا: «والله أخجلتونا بالتعامل وبالرقة، يعني انتو السعوديين لازم تفتخروا أنكم سعوديين، والله العظيم أنا سوداني واتمنيت أكون سعودي مو عشان كلام الراجل ده لأن بشوف أن تعامل السعوديين غير تعامل الدول الثانية».