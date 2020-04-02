السعودية اليوم / محال تعبئة مياه الشرب بجدة ملتزمة بتطبيق الاجراءات الاحترازية من فايروس كورونا



جدة 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واس

حرصت محال تعبئة مياه الشرب بمحافظة جدة على تطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس

وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها محال مياه الشرب تعقيم وتطهير قوارير المياه الفارغة قبل تعبئتها ، وارتداء العمالة للقفازات والكمامات وتعقيم الأيدي أثناء بيع وتوزيع مياه الشرب على المنازل وبقية المرافق المستفيدة من خدمات التوصيل .

ويتم خلال عمليات التعبئة فحص المعدات داخل المعمل للتأكد من سلامتها كل يوم من خلال مهندسين متخصصين ومطابقتها للاشتراطات الصحية والتأكيد على العمالة بضرورة التقيد بالأنظمة المتبعة لضمان قيامهم بما يلزم من عمليات النظافة والتعقيم بشكل جيد لقوارير المياه والحرص على إنتاج مياه صحية وفق المقاييس التي تم تحديدها .

وشهدت مراكز بيع المياه بمحافظة جدة التي تعد من الفئات المستثناة من عمليات منع التجول زيادة في طلبات التوصيل للمنازل والذي يدل على مدى التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الاجراءات الوقائية لمنع لانتشار عدوى الفيروس واستخدامهم للوسائل المتاحة والبديلة لطلب الخدمات التي يريدونها حرصا على سلامتهم وصحتهم .

وتقوم فرق الرقابة من عدة جهات مختلفة بجولات تفتيشية للتأكد من سلامة وصلاحية المياه والقوارير البلاستيكية المعبأة بداخلها وطرق معالجتها في هذه المصانع والمعامل وأخذ عينات من المياه وفحصها قبل السماح ببيعها ونقلها للمستهلك وعدم تعرضها للتلوث في سياق الاجراءات الاحترازية لمكافحة عدوى فيروس كورونا .

// انتهى //

13:48ت م

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جدة 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسحرصت محال تعبئة مياه الشرب بمحافظة جدة على تطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا خلال تعبئة وتغليف القوارير الخاصة بمياه الشرب مرورا بعملية التوزيع وضمان عدم وصولها للمستفيدين الا بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك .وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها محال مياه الشرب تعقيم وتطهير قوارير المياه الفارغة قبل تعبئتها ، وارتداء العمالة للقفازات والكمامات وتعقيم الأيدي أثناء بيع وتوزيع مياه الشرب على المنازل وبقية المرافق المستفيدة من خدمات التوصيل .ويتم خلال عمليات التعبئة فحص المعدات داخل المعمل للتأكد من سلامتها كل يوم من خلال مهندسين متخصصين ومطابقتها للاشتراطات الصحية والتأكيد على العمالة بضرورة التقيد بالأنظمة المتبعة لضمان قيامهم بما يلزم من عمليات النظافة والتعقيم بشكل جيد لقوارير المياه والحرص على إنتاج مياه صحية وفق المقاييس التي تم تحديدها .وشهدت مراكز بيع المياه بمحافظة جدة التي تعد من الفئات المستثناة من عمليات منع التجول زيادة في طلبات التوصيل للمنازل والذي يدل على مدى التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الاجراءات الوقائية لمنع لانتشار عدوى الفيروس واستخدامهم للوسائل المتاحة والبديلة لطلب الخدمات التي يريدونها حرصا على سلامتهم وصحتهم .وتقوم فرق الرقابة من عدة جهات مختلفة بجولات تفتيشية للتأكد من سلامة وصلاحية المياه والقوارير البلاستيكية المعبأة بداخلها وطرق معالجتها في هذه المصانع والمعامل وأخذ عينات من المياه وفحصها قبل السماح ببيعها ونقلها للمستهلك وعدم تعرضها للتلوث في سياق الاجراءات الاحترازية لمكافحة عدوى فيروس كورونا .// انتهى //13:48ت م0066

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