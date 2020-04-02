بالصور.. «أمانة مكة» تحرر 800 ألف متر مربع من التعديات العشوائية

أزالت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية وإدارة الخدمات العامة، بالتعاون مع الجهات الأمنية 5 أراضٍ محاطة بعقوم و16 حظيرة أنعام بالمنطقة؛ وذلك ضمن جهود الأمانة لإزالة التعديات على الأرضي الحكومية ومراقبة الممتلكات العامة.

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح أن الفرق الرقابية تمكنت من إزالة التعديات بالمنطقة بمساحة إجمالية بلغت 800 ألف متر مربع كانت مخططًا عشوائيًّا، مؤكدًا أن حملات إزالة التعديات مستمرة بمتابعة المشرف العام على البلديات الفرعية المهندس عبدالله بن خميس الزايدي الذي وجَّه بالعمل على مراقبة الأحياء والمخططات السكنية بالعاصمة المقدسة، للحد من الظواهر السلبية، مشددًا على أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات أو تعديات على الممتلكات العامة.

كما أزالت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة تعديات على أراضٍ بمنطقة الحسينية بمساحة 15 ألف متر مربع؛ حيث باشرت الآليات أعمال الإزالة بمشاركة لجان التعديات بالمنطقة وبمتابعة رئيس بلدية العزيزية المهندس عبدالعزيز الزهراني وتمت إزالة الإحداثات العشوائية وجرى تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

وأوضح الزهراني أن التعديات تمثلت في إقامة أحواش وأسوار بطرق غير نظامية، مشيرًا إلى أن أصحابها لا يملكون صكوكًا شرعية وتمت إزالتها كليةً بمساندة الجهات الأمنية، مؤكدًا أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة، مشيرًا إلى أن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية، ولن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات.

في سياق آخر، تواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات؛ تطهير وتعقيم الشوارع والميادين داخل الأحياء التي تم عزلها صحيًّا بمكة المكرمة؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وبما يضمن السلامة والصحة العامة للجميع.

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وقامت بلدية المسفلة الفرعية بأعمالها اليومية الوقائية بتعقيم وتطهير حي حوش بكر، وحي المسفلة من خلال إعداد خطة عمل يومية لتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير بمشاركة آليات مخصصة للتنظيف والغسيل والتعقيم, بجانب أجهزة التنظيف والتعقيم المحمولة على الأكتاف.

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