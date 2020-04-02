السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تزيل مخطط عشوائي بمساحة 800,000 م2 بمنطقة بمكة



مكة المكرمة 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واس

أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية وإدارة الخدمات العامة بالتعاون مع الجهات الأمنية 5 أراضي محاطة بعقوم و 300 قطعة مبترة و 16 حضيرة أنعام بالمنطقة، وذلك ضمن جهود الأمانة لإزالة التعديات على الأرضي الحكومية ومراقبة الممتلكات العامة .

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح بأن الفرق الرقابية تمكنت من إزالة التعديات بالمنطقة بمساحة إجمالية بلغت 800,000 متر مربع كانت عبارة عن مخطط عشوائي، مشدداً على أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات أو تعديات على الممتلكات العامة.

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11:40ت م

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