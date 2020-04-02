السعودية اليوم / الإصابات بكورونا في روسيا تتجاوز 3500 حالة إصابة



موسكو 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 أبريل 2020 م واس

بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس

وأبان مركز إدارة أزمة كورونا الروسي اليوم أن الحالات سُجلت في 76 من أقاليم روسيا التي يزيد عددها عن 80 إقليمًا لكن ظلت موسكو هي بؤرة التفشي وسجلت 595 إصابةً ، فيما أودى الفيروس بحياة 30 شخصًا على مستوى روسيا.

// انتهى //

11:29ت م

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موسكو 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 أبريل 2020 م واسبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا 3548 حالة إصابة بعد تسجيل زيادة قياسية في يوم واحد بلغت 771 حالةً.وأبان مركز إدارة أزمة كورونا الروسي اليوم أن الحالات سُجلت في 76 من أقاليم روسيا التي يزيد عددها عن 80 إقليمًا لكن ظلت موسكو هي بؤرة التفشي وسجلت 595 إصابةً ، فيما أودى الفيروس بحياة 30 شخصًا على مستوى روسيا.// انتهى //11:29ت م0044

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