السعودية | ما حقيقة الخبر المتداول عن ترحيل المقيمين في المملكة إلى بلادهم

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:09 صباحًا, 2 أبريل 2020 م المناطق-يوسف المطيري تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة منسوبة للمديرية العامة للجوازات تزعم إمكانية ترحيل جميع المقيمين من مختلف الجنسيات إلى بلدانهم في حال طالت أزمة انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19” في المملكة والعالم، مع التكفل بإجراءات السفر ومصاريفه.

وحرصاً من الخليج 365 على نقل الحقيقة فقد تبين أن الصورة المنتشرة والمنسوبة للجوازات زائفة ومفبركة، إذ لم تقم الجوازات في المملكة بإصدار أيَّ بيانٍ حول نيتها ترحيل الوافدين من المملكة.

وكانت مصدر مسئول بوزارة الداخلية قد أعلنت في 17 رجب الماضي عن تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً، وتعليق الرحلات الجوية إلى عدد من الدول.

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