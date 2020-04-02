شكرا لقرائتكم خبر عن رفع ١٤٤٧ سيارة تالفة من شوارع جدة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني ان الجولات الميدانية أسفرت عن رفع ١٤٤٧ سيارة تالفة، مؤكداً استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.
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