شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم ... أمطار رعدية على الشرقية و6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ، نجران ، مكة المكرمة ، الرياض ،الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبي غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج. //