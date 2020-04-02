خادم الحرمين والرئيس التونسي يستعرضان تطورات تفشي جائحة كورونا

تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًا، من رئيس جمهورية تونس قيس سعيد.
وجرى خلال الاتصال استعراض التطورات الراهنة التي يشهدها العالم، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وبحثا أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لمكافحة انتشاره.
وأشادا بنتائج قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين، في سبيل تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا.
كما أعرب الرئيس التونسي، عن استنكار بلاده لإطلاق الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران صاروخين بالستيين على المملكة.
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