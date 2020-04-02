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أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الأربعاء، أن الثغرة الحقيقية في المعركة الفلسطينية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) هي الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته.
وفي التفاصيل، قال رئيس الوزراء في تصريح له، اليوم إن "استمرار تنقل العمّال بتسهيلات إسرائيلية بين مدنهم وقراهم وأماكن عملهم سواء داخل الخط الأخضر أو في المستوطنات يشكّل ضربة لكل جهودنا التي اتخذناها بشكل مبكر لوقف انتشار المرض".
وأضاف: "إننا نرى في استمرار السماح للعمّال بالتوجه لأماكن عملهم محاولة لحماية الاقتصاد الإسرائيلي على حساب أرواح العمّال، لكن اقتصاد إسرائيل ليس أغلى من أرواح أبنائنا".
وأشار إلى أن هناك تنسيقًا فلسطينيًا دوليًا مع جميع الأطراف في هذا السياق، من خلال منظمة الصحة العالمية التي تتابع مع وزارة الصحة سير الأمور بشكل يومي، والتي بدورها أشادت بإجراءات دولة فلسطين الوقائية.فلسطين رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الاحتلال الإسرائيلي فيروس كورونا الجديد
رئيس الوزراء الفلسطيني: الاحتلال هو الثغرة الحقيقية في معركتنا ضد "كورونا"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-02
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الأربعاء، أن الثغرة الحقيقية في المعركة الفلسطينية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) هي الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته.
وفي التفاصيل، قال رئيس الوزراء في تصريح له، اليوم إن "استمرار تنقل العمّال بتسهيلات إسرائيلية بين مدنهم وقراهم وأماكن عملهم سواء داخل الخط الأخضر أو في المستوطنات يشكّل ضربة لكل جهودنا التي اتخذناها بشكل مبكر لوقف انتشار المرض".
وأضاف: "إننا نرى في استمرار السماح للعمّال بالتوجه لأماكن عملهم محاولة لحماية الاقتصاد الإسرائيلي على حساب أرواح العمّال، لكن اقتصاد إسرائيل ليس أغلى من أرواح أبنائنا".
وأشار إلى أن هناك تنسيقًا فلسطينيًا دوليًا مع جميع الأطراف في هذا السياق، من خلال منظمة الصحة العالمية التي تتابع مع وزارة الصحة سير الأمور بشكل يومي، والتي بدورها أشادت بإجراءات دولة فلسطين الوقائية.
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
01:32 AM
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
02:41 AM
قال إن استمرار تنقل العمّال بتسهيلات إسرائيلية يشكّل ضربة لكل جهودنا
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الأربعاء، أن الثغرة الحقيقية في المعركة الفلسطينية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) هي الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته.
وفي التفاصيل، قال رئيس الوزراء في تصريح له، اليوم إن "استمرار تنقل العمّال بتسهيلات إسرائيلية بين مدنهم وقراهم وأماكن عملهم سواء داخل الخط الأخضر أو في المستوطنات يشكّل ضربة لكل جهودنا التي اتخذناها بشكل مبكر لوقف انتشار المرض".
وأضاف: "إننا نرى في استمرار السماح للعمّال بالتوجه لأماكن عملهم محاولة لحماية الاقتصاد الإسرائيلي على حساب أرواح العمّال، لكن اقتصاد إسرائيل ليس أغلى من أرواح أبنائنا".
وأشار إلى أن هناك تنسيقًا فلسطينيًا دوليًا مع جميع الأطراف في هذا السياق، من خلال منظمة الصحة العالمية التي تتابع مع وزارة الصحة سير الأمور بشكل يومي، والتي بدورها أشادت بإجراءات دولة فلسطين الوقائية.
، رئيس الوزراء الفلسطيني: الاحتلال هو الثغرة الحقيقية في معركتنا ضد "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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