شكرا لمتابعة خبر عن تعليم تبوك يودع أكثر من 6 ملايين ريال في حسابات الطلاب والطالبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى): أعلنت إدارة التعليم بمنطقة تبوك إيداع إدارة الشؤون المالية مكافآت للطلاب والطالبات بمبلغ (٦.٢٥٧.٧٣٣ ) ستة ملايين ومئتين وسبع وخمسون ألف وسبعمئة وثلاثة وثلاثون ريالاً . أعلنت إدارة التعليم بمنطقة تبوك إيداع إدارة الشؤون المالية مكافآت للطلاب والطالبات بمبلغ (٦.٢٥٧.٧٣٣ ) ستة ملايين ومئتين وسبع وخمسون ألف وسبعمئة وثلاثة وثلاثون ريالاً . وأبانت أن ذلك يشمل مكافآت مدارس التحفيظ والتربية الخاصة وإعانة أبناء المعلمين والمعلمات المتوفين وإعانة الطلاب بمدارس القرى النائية.

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