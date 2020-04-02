«بعد منتصف الليل».. مداهمة مستودع مخفي لغش معقمات كورونا

كثفت الجهات الأمنية من حملاتها الرقابية على الأسواق لضبط مستغلي أزمة فيروس كورونا المستجد، في طرح منتجات مخالفة في أسواق المملكة

وبثت وزارة التجارة، مقطع فيديو يوضح مداهمة معمل يغش المعقمات بالزيوت العطرية، في مستودع مخفي، وذلك بعد منتصف الليل.

وأظهر الفيديو، الفرق الرقابية أثناء إطاحتها بعمالة وافدة، تغش المعقمات والزيوت، كما أنه تقوم بتخزين الكميات المخالفة في مستودع مخفي في المصنع.

ويلفت الفيديو إلى أن تلك العمالة قامت بتزوير تواريخ الإنتاج عبر استخدام آلات طباعة مخصصة لهذا الغرض، مع استخدام مواد خامة منتهية الصلاحية في عمليات التصنيع، إلى جانب زيوت عطرية مجهول المصدر.

وفي حملة رقابية شُنت بعد منتصف الليل، تمت مداهمة المستودع، وتوقيف القائمين عليه، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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